Украинские фармацевтические дистрибьюторские компании до сих пор сотрудничают со страной-террористом россией через своих западных партнеров или даже напрямую. Об этом на своей Facebook-странице сообщил эксперт Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

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По данным Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины десятки крупнейших мировых фармацевтических компаний - немецких, венгерских, американских, индийских, британских и даже польских продолжают работать в россии, чем помогают ей убивать украинцев.

Хотя санкции против фармрынка россии еще не введены, присутствие этих компаний на территории страны-террориста – нонсенс, считает Голобуцкий. То же, но даже в большей степени, касается и украинских дистрибьюторских компаний: "БаДМ", "Оптима-фарм" и "Вента".

"БаДм" – крупнейший дистрибьютор Украины, поставляющий медпрепараты в 18 000 аптек и больниц, имеет огромные склады по всей Украине. На его долю приходится около 41% рынка и входит в список 100 крупнейших компаний по версии Forbes. Он сотрудничает с 300 фармпроизводителями, в том числе, с теми, которые продолжают работать в россии, например, Sanofi, Berlin-Chemie, Reckitt Benckiser, KPKA, Gedeon Richter, Abbott, Ranbaxy, Stada и так далее.

«Оптима-фарм» – второй по доле рынка фармдистрибьютор в Украине, которому принадлежит около 33% рынка. Компания также имеет гигантские складские помещения, снабжает препаратами до 17 000 аптек и больниц. Среди ее поставщиков - те самые международные компании, которые никак не решатся уйти из России, хотя информацию о них "Оптима-Фарм" скрыла. Любопытно, отмечает эксперт, что владелец этой фирмы хорошо известный в Украине – Богдан Губский, которого мы помним как члена партии путинского кума Медведчука СДПУ(о), а затем – Блока Юлии Тимошенко.

«Вента» – третий по величине дистрибьютор медпрепаратов из Днепра с 15% рынка Украины. Среди его партнеров есть компании, продолжающие финансировать страну-террориста: КРКА, AstraZeneca, Pfizer, Bayer, Acino, GlaxoSmithKline, Recordatti, Servier, Boehringer и другие. А мажоритарными владельцами «Венты» являются граждане Германии – Генрих и Анна Риттер, а также фармдистрибьютор «Катрен» – крупная российская компания.

"В общем, давайте начнем предъявлять одинаковые требования и к иностранным компаниям, и к нашим - все они, так или иначе сотрудничая с россией, вносят свой вклад в уничтожение Украины и ее граждан", - пишет Алексей Голобуцкий.





