Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Работая в России, вы финансируете путинский режим, который убивает в Украине каждый день», - написал он.
Николай Давыдюк записал обращение, в котором сравнил налоги, уплаченные в России, с ракетами на мирные украинские города.
«Raiffaisen Bank, хватит работать в России! Только в Мариуполе убито более 22 тысяч мирных жителей, мирных украинцев. Это больше, чем 1% ваших клиентов в нашем государстве. Хватит зарабатывать на крови», - заявил он возле отделения банка Raiffaisen Bank.
Политолог призвал сохранить Украину и Мариуполь.
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Стоит отметить, что телеграм-бот Boycott russia призывает украинцев бойкотировать Raiffaisen Bank, ведь компания не покинула российский рынок.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Николай Давыдюк заявил, что необходимо остановить сотрудничество международных компаний с Россией, поскольку это финансирует страну-агрессора для дальнейших убийств украинцев.