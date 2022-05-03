Свое мнение он выразил в эфире программы «Личность» с Сергеем Дойко.

«Судебная система, вот вам пример по ОПЗЖ. Вы знаете, что судебный процесс не начался? 20 марта СНБО принял решение приостановить ряд партий и Минюст безотлагательно подать в суд. Минюст подал, насколько я проинформирован, в Административный суд Киева. А процесс не начался. Судей нет», - заявил Николай Томенко.

По его словам, партии продолжают получать финансирование.

«У меня вопросы, друзья, так они деньги же получают. Больше, чем Томенко на полставки. Но я же лекции провожу, встречаюсь со студентами. А судьи? Я зашел на сайт, вам докладываю: 5 апреля на сайте этого суда была оптимистичная информация, что канцелярия начинает принимать документы, но судебных заседаний еще нет. Ну вот представьте себе. Идет полномасштабная война, обвинили партию и конкретных людей в измене, а суд второй месяц не может собраться», - продолжил Николай Томенко.

Он добавил, что такие примеры может привести и о прокуратуре, и о местных властях, и о министрах.

«Если ты министр или глава государственного какого-либо комитета, то пиши заявление (на увольнение, - ред.), если боишься в Киеве оставаться. Ты должен организовать работу. Если посмотреть системно сейчас, то за эти 65 дней войны не было управленческой модели дисциплины, которая ежедневно выдавала бы решение», - резюмировал Николай Томенко.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Дмитрий Олейник рассказал, какие проблемы возникли в украинской промышленности из-за подорожания газа.