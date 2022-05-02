Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, в чем разница между страной в условиях мира и войны.

Своими мыслями он поделился в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Страна во время войны и страна во время мира – они должны очень отличаться. Во время мира не должно быть такого понятия как цензура. Во время мира как раз могут соперничать между собой за власть разные политические силы», - заявил он.

По его словам, во время войны все должно подвергаться цензуре.

«Даже ваши личные переписки не имеют права быть такими, которые нанесли бы вред стране. Например, нельзя показывать, рассказывать о передвижении наших сил, селфиться на фоне военных объектов и даже, как оказалось, о прилетах ракет и бомбежках нельзя говорить, потому что это лишний раз дает возможность врагу корректировать свой огонь», - добавил Сергей Гайдай.

Политическая жизнь, продолжает политтехнолог, безусловно, замерла и превратилась в абсолютную президентскую вертикаль.

«Политической конкуренции де-факто нет, потому что любая политическая конкуренция развивается на электоральном поле. Электоральное поле сегодня смотрит на одного человека – на президента. Четко есть понимание у всех жителей Украины, что от того, как и что делает этот человек, зависит их жизнь», - резюмировал Сергей Гайдай.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях в социальной жизни, которые ждут украинцев уже в мае.