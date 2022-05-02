Журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях в социальной жизни, которые ждут украинцев уже в мае.

Об этом она рассказала в новом блоге «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«”ПриватБанк” закроет некоторые счета. Речь идет именно о счете “Бонус+”. Именно с мая все неиспользованные средства на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины», - заявила журналистка.

Также, по ее словам, изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат.

«Кабмин упразднил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продолжения выплат или их переназначения. На практике это означает, что раньше до определенного срока нужно было предоставлять в социальную службу документы для продления выплат, теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически, а подать документы можно будет через месяц после окончания войны», - добавила она.

Екатерина Котенкова считает, что выплаты 6 500 – болезненная тема, потому что люди подавали заявки, а некоторые деньги так и не получили.

«В мае около 300 тысяч украинцев получат финансовую помощь от государства 6 500 гривен, которую можно было оформить в «Дії». Выплаты могли оформить украинцы, проживающие в зоне боевых действий. Часть людей, подавших заявки, пока не получили деньги, но власти обещают, что выплаты будут в мае», - заявила она.

Также журналистка сообщила, что Генсек ООН на брифинге с Владимиром Зеленским рассказал о финансовой помощи в размере 50 миллионов долларов.

«Такую помощь смогут получить 2 миллиона украинцев. Речь идет о сумме 2 200 гривен в месяц в течение трех месяцев», - резюмировала Екатерина Котенкова.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прокомментировал рост стоимости продуктов и коммунальных услуг в Украине за прошлый год.