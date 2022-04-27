27 апреля в Харьков было доставлено 43 тонны благотворительной помощи от Фонда Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы", пишут Українські новини. Среди доставленных грузов-детское питание для всех возрастов, крупы, рыбные, мясные и овощные консервы, макароны, мука, сахар, масло, сгущенное молоко, а также готовые обеды. Гуманитарный груз принял управляющий Харьковской епархией Украинской Православной Церкви, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

"Эта благотворительная помощь будет роздана харьковчанам, которые проживают в районах Харькова и Харьковской области, наиболее пострадавшим от боевых действий, жителям, которые прячутся в бомбоубежищах и станциях метро, защитникам Украины, раненым, многодетным семьям и всем нуждающимся", - отметил директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Фонд "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" уже передал жителям разваливающихся Чернигова, Харькова, Мариуполя, Бучи и Ирпеня и городам, которые принимают беженцев продуктов на сумму 47 млн грн, медикаментов и медицинского оборудования на сумму более 67 млн грн.

Общая финансовая поддержка Украины от бизнесов Смарт-холдинга и Фонда Вадима Новинского уже составила более 205 млн грн.