В результате раненные не получают медицинскую помощь в военных госпиталях, у некоторых из них имеются серьезные травмы.

В генпрокуратуру РФ передана папка с фамилиями срочников, которые продолжают воевать в Украине. Об этом заявила вдова Анатолия Собчака, который ранее был начальником В.Путина. Как известно, Путин еще 9-го апреля распорядился провести проверку и найти виновных в отправке военнослужащих-срочников в Украину.

Однако после заявлений о том, что срочников отправлять были не должны, были замечены очередные нарушения. В частности, срочники находились на крейсере «Москва», который затонул 14 апреля.

На данный момент известно, после выступления в Совете Федерации генпрокурора Игоря Краснова сенатор Людмила Нарусова решила передать папку с данными. В папке содержатся доказательства о нарушениях, информация о срочниках, продолжающих воевать в Украине. Также имеются данные о вернувшихся военных после приказа, но Министерство обороны отказывается признавать, что они были в Украине.

В результате раненные не получают медицинскую помощь в военных госпиталях, есть пострадавшие и с осколочными ранениями.

«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», — сказала Нарусова.

Нарусова также попросила у Краснова разрешения передать ему папку лично: «Речь идет о поручении президента РФ и верховного главнокомандующего вам и структурному вашему подразделению, Главной военной прокуратуре, расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить».

Напомним, в эти минуты на складах боеприпасов под российским Белгородом пылает пожар.

Также сообщалось, что, согласно данным британской разведки, Украине удалось сохранить контроль над большей частью своего неба.

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