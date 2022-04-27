В генпрокуратуру РФ передана папка с фамилиями срочников, которые продолжают воевать в Украине. Об этом
Однако после заявлений о том, что срочников отправлять были не должны, были замечены очередные нарушения. В частности, срочники находились на крейсере «Москва», который затонул 14 апреля.
На данный момент известно, после выступления в Совете Федерации генпрокурора Игоря Краснова сенатор Людмила Нарусова решила передать папку с данными. В папке содержатся доказательства о нарушениях, информация о срочниках, продолжающих воевать в Украине. Также имеются данные о вернувшихся военных после приказа, но Министерство обороны отказывается признавать, что они были в Украине.
В результате раненные не получают медицинскую помощь в военных госпиталях, есть пострадавшие и с осколочными ранениями.
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«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», — сказала Нарусова.
Нарусова также попросила у Краснова разрешения передать ему папку лично: «Речь идет о поручении президента РФ и верховного главнокомандующего вам и структурному вашему подразделению, Главной военной прокуратуре, расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить».
Напомним, в эти минуты на складах боеприпасов под российским Белгородом пылает пожар.
Также сообщалось, что, согласно данным британской разведки, Украине удалось сохранить контроль над большей частью своего неба.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты захватили новые территории в Харьковской и Луганской областях.