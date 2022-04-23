Грузинский боец-доброволец, рэпер и писатель с позывным «Бу», что с грузинского означает сова, рассказал историю своего позывного и представил премьеру своей песни «Слава Україні».

Этим он поделился в интервью Валерию Савчуку в программе «Разные люди».

«В Тибете я ходил, а там была мина. Взорвалась и восемь дней я был в госпитале. Все говорили, что я не выживу. На девятый день в палату прилетела сова. 15 минут смотрела на меня и потом улетела», - заявил он.

«Бу» отметил, что он путешественник, снимает документальные фильмы.

«Когда сова улетела, через пять минут я вышел из комы. Из-за этого я начал музыку писать. Маску делать. Теперь я сова душевно», - продолжил он.

«Когда началось (полномасштабная война России против Украины, - ред.) 24 февраля, я не мог просто так смотреть на это все. Собрал камеру и сказал, что я должен снимать фильм. Фильм о героях. Мы клятву дали, что будем до последней капли крови вместе. Вместе воюем. И как можем: с карандашом или стихотворением. Как мы можем», - заявил «Бу».

Он считает, что победить можно только вместе.

«Эта война – Демон и Бог воюют. Бог обязательно победит. Мы идем с Богом», - добавил он.

В конце интервью «Бу» исполнил премьеру песни «Слава Україні».

«Это премьера. В Грузии тоже нигде ее не пел. Где-то два дня назад разговаривал с друзьями – весь Тбилиси на машинах слушают эту музыку», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что экс-министр обороны Грузии примкнул к бойцам ВСУ, чтобы воевать против российских оккупантов.



