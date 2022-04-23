Командир грузинского подразделения в составе батальона «Карпатська Січ», грузинский доброволец Гоча Хорава уверен, что Украина одержит победу в войне с Россией.
Свое мнение он высказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».
Гоча Хорава уверен, что война Украины с Россией сейчас – это продолжение войны в Грузии 2008 года.
«Российская армия хотела сюда зайти, они не смогли сюда зайти. Они не сильные, мы сможем их уничтожить. Я всегда буду защищать Украину. Это наша война. Это грузинская и украинская война», - заявил он.
По его словам, Украина обязательно одержит победу в войне с Россией, а после победы Украины начнется деоккупация Грузии.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Оборвалась жизнь двух маленьких украинских актрис: "Никогда не забудем талантливых ангелочков"
Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"
Рф вывела подводные лодки в Чёрное море: одесситов предупредили об опасности
Украина выдвинула рф ультиматум, переговоры на грани: выяснилось, в чем он заключается
«Победа у нас будет. Я сейчас не могу детально рассказать, но победа у нас будет. Победа здесь, и еще у нас есть территория, которую надо вернуть, – Абхазия и Осетия. Так что отсюда это будет все. Начинаем», - считает Гоча Хорава.
Он добавил, что грузинские добровольцы бок о бок с украинцами будут убивать всех оккупантов, которые будут приезжать в Украину.
«Приезжают в Украину – мы не отпустим их. Не надо ехать сюда», - обратился он к россиянам.
Гоча Хорава прокомментировал также отказ России от предложения Украины установить Пасхальное перемирие.
«Там нет святого ничего. Наши ребята все очень злые за то, что они сделали в Буче и Ирпене. Я это видел, мои ребята видели, все люди, украинцы видели», - резюмировал он.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что экс-министр обороны Грузии примкнул к бойцам ВСУ, чтобы воевать против российских оккупантов.