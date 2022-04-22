Жители Приднестровья, которые фактически находятся под российской оккупацией в т. н. “Приднестровской Молдавской Республике”, обнародовали обращение, в котором заявили о категорическом несогласии с планами использования территории региона как плацдарма для наступления на Украину. В связи с этим они просят Вооруженные Силы Украины помочь освободить свою землю от оккупационных войск россии, пишет Golosua.info.

Далее публикуем текст обращения полностью на языке оригинала.

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Многоуважаемый Президент Украины Владимир Зеленский, уважаемые члены Правительства Украины, депутаты Верховной Рады Украины, уважаемые командиры и солдаты Вооруженных Сил Украины, дорогой Украинский народ!

Мы, жители Приднестровья, многочисленные члены трудовых коллективов, громадських объединений, молодежных организаций и представители СМИ, с болью наблюдаем за освободительной войной всего Украинского народа против российских оккупантов, убийц, насильников и мародеров. Мы полностью поддерживаем священное право Украины и всех украинцев жить в мирной, успешной, а главное независимой европейской стране. В которой никто не будет указывать ее жителям как думать и какой выбирать путь.

В это нелегкое время, обращаемся ко всем Вам с большой тревогой за будущее не только Украины, а и Приднестровья, и Молдовы. Мы, жители Приднестровья, в полной мере ощутили реальную цену российской оккупации, которая принесла нам только политическое преследование, цензуру, беззаконие, повальную коррупцию и отсутствие свободы слова.

А, практически единственным реальным бизнесом в Приднестровье, все эти годы, остается контрабанда, которую контролирует узкая группа лиц, управляемых из московских властных кабинетов.

Наш край больше тридцати лет находится в социальной, экономической депрессии, где у людей, особенно молодых, отсутствуют какие-либо перспективы, поэтому молодое поколение ежегодно покидает Приднестровье в поисках лучшего образования, работы, жизни и будущего для наших детей. Мы, жители Приднестровья, осознаем то, что последние тридцать лет нашей жизни – это впустую утраченное время, которое брошено себе под ноги российским империализмом. Он украл будущее не одного поколения жителей Приднестровья.

Сегодня мы не представляем наше будущее и будущее своих детей без Молдовы, а также без наших надежных европейских соседей, особенно Украины. Понимаем, что только освобождение Приднестровья от российских оккупантов принесет мир и процветание в целый регион – наш край, в Молдову и в Украину. Российские оккупационные законы-это постоянная ложь, манипуляция, произвол. Они работают исключительно в имперских интересах кремля и никогда не защищали права наших граждан.

Мы видим, что только возвращение Приднестровья в нормальное правовое поле, в котором живут Молдова и страны Европейского Союза, даст шанс нашим детям и будущему поколению на лучшую жизнь. Если же этого не произойдет, то Приднестровье так и будет тихо умирать в полной изоляции от всего нормального мира, теряя свою молодежь и надежду на будущее.

К нам приходят страшные известия о том, что путинский режим хочет сделать наше Приднестровье новым плацдармом для наступления на Украину, на свободный, непокоримый Украинский народ. Дорогие Украинцы, мы решительно против этого ужасного сценария! Мы не хотим оказаться за колючей проволокой, которая отгородит нас от всего цивилизованного мира, потому что только колючую проволоку несет за собой “русский мир”.

Сегодня мы осознаем, что единственная армия в мире, которая может остановить осуществление плана оккупантов – Вооруженные Силы Украины. За 57 дней войны украинские войска доказали всему миру, что Вооруженные Силы Украины – наисильнейшая и самая боеготовая армия на всем европейском континенте. Призываем вас покончить с контингентом оккупантов на территории Приднестровья и освободить от многолетного напряжения целый регион. Это принесет мир и порядок в Приднестровье, Молдову и снимет угрозу нападения на Украину с нашей территории.

С верой в будущее!