Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что было сделано, чтобы предотвратить финансирование военной агрессии России против нашей страны.
Согласно отчету Госфинмониторинга, за 58 дней войны удалось:
- При участии Госфинмониторинга приостановлено членство РФ в Комитете Совета Европы. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
- С 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы). После раскрытия фактов Бучанской резни руководству Эгмонтской группы направлено дополнительное обращение от 4 апреля.
- Госфинмониторинг направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании обращений 4 марта FATF опубликовал публичную заявление в связи с трагическими событиями в Украине.
* Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и СБ Госфинмониторинг направил обращение к президенту FATF 25 марта и 4 апреля.
* Еще одно обращение поступило через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF. Учитывая вопиющие факты убийства армией РФ мирных людей в пригороде Киева направлено дополнительное обращение от 4 апреля.
- 21 апреля на заседании министров стран-членов FATF принято Декларацию и Стратегическое видение развития системы на период 2022-2024 годов. В декларации FATF в очередной раз заявила, что вторжение РФ в Украину противоречит основным принципам FATF и является грубым нарушением обязательств.
- Разработано, дополнено и поддержано петицию о включении РФ в черный список FATF.
- 13 апреля Госфинмониторинг получил от секретариата MONEYVAL информацию, что рабочая группа ICRG начала процедуру рассмотрения вопроса в отношении РФ. Ориентировочно 7 и 9 июня состоится обсуждение этого вопроса.
- Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF. Также отправлены письма в европарламентарии.
- Проводится постоянная коммуникация с МИД Украины. Цель – донесение до посольств Украины за рубежом необходимости еще более активно доносить до иностранных партнеров информацию о рисках транзакций, проводимых в интересах и с участием россиян.
- Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF.
- С использованием защищенных каналов Эгмонтской группы осуществляется активный обмен разведывательной финансовой информацией из ПФР около 150 стран. Направлено 347 запросов в 147 ПФР иностранных государств и направлено 52 спонтанных сообщения в 52 ПФР иностранных государств.
- 13 апреля направлено обращение в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАД) с инициативой по осуждению действий РФ и приостановлению участия РФ в ЕАГ.
- Направлено обращение в МИД о сборе информации о примененных финансовых санкциях против РФ и ее активов.
- Проведена работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных и неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.
- Направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.
- Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.
- Госфинмониторинг 21 марта направил ряд обращений к финансовым регуляторам Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания, Швейцария, ОАЭ, Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.
- Направлен ряд обращений к финансовым регуляторам Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ. 7 апреля отправлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия.
- 22 апреля направлен очередной ряд обращений к государственным регуляторам Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.
- Направлено обращение в подразделение финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию РФ и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором.
- Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
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Что в Украине сделали?
- Осуществляются практические мероприятия по проведению государственного финансового мониторинга: с 24 февраля до 21 апреля получено от субъектов первичного финансового мониторинга 108 280 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
- 22 апреля направлен очередной ряд обращений к государственным регуляторам Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Канады и Израиля.
- Направлено обращение в подразделение финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом о налаживании сотрудничества по противодействию РФ и колаборантам, а также присоединения Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchsce (REPO) для проведения совместных финансовых расследований, поиску незаконных активов и координации международных усилий в борьбе с агрессором.
- Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь по сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
- Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в Украине и передача материалов в правоохранительную систему. Выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций. Речь идет о сумме 725,5 млн грн.
- В связи с беспрецедентными санкциями, страна-агрессор может использовать криптовалюту для обхода ограничений. Поэтому совместно с Минцифрой и экспертами выявляются криптообменники, связанные с подсанкционными банками, с целью полной блокировки их хостинга. По результатам направлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.
- В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм
- спонтанной блокировки криптогаманцев РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.
- Госфинмониторинг направил 27 обобщенных материалов в правоохранительные органы. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовных правонарушений, составляет 1,22 млрд грн.
- Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ в Украине и передача материалов в правоохранительную систему. Выявлены схемы возможного финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций. Речь идет о сумме 725,5 млн грн.
- В связи с беспрецедентными санкциями, страна-агрессор может использовать криптовалюту для обхода ограничений. Поэтому совместно с Минцифрой и экспертами выявляются криптообменники, связанные с подсанкционными банками, с целью полной блокировки их хостинга. По результатам направлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.
- В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм
- спонтанной блокировки криптогаманцев РФ, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.