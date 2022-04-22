Вот так в военное время, благодаря решениям украинских судов, можно оказаться на свободе и сбежать за границу.

Зачем воевать, когда тебя выпускают в военное время из СИЗО? Лучше сбежать за границу и там ходить в камуфляжных штанах, пишет Hyser.ua.

Именно так сделал скандальный Павел Потон (Онищенко), который из-за нападения на сотрудников СБУ оказался в СИЗО.

Но Полтавский суд изменил ему меру пресечения, выпустив под личное обязательство. Паша не упустил момент и сразу сбежал в Прагу, где его сфотографировали очевидцы.

Кстати, бизнес-центр, на фоне которого Павел Потон переходит дорогу, без проблем можно найти в Гугл. Лишь вбейте название этого центра, которое красуется на его крыше и нажмите на вкладочку "картинки".

"Вместо того, чтобы как некоторые освобождённые из-под стражи, героически пойти защищать Украину с оружием в руках Паша трусливо съ*ебался в Прагу", - говорится в подписи к видео.



