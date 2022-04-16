Политолог, общественный деятель Николай Давыдюк заявил, что необходимо остановить сотрудничество международных компаний с Россией, поскольку это финансирует страну-агрессора для дальнейших убийств украинцев.

Свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.

«Ашан – вы спонсор геноцида в Украине. Ракеты сегодня прилетели в Киев. Район Дарница. Идут раскопки убитых и изнасилованных украинцев и украинок в городе Буча, Ирпень и Бородянка. Сегодня летят ракеты в город Мариуполь. Путин финансирует эту войну не только на продаже газа и нефти, но и на налоги европейских компаний, работающих на рынке РФ и уплачивающих там налоги. «Ашан» – вы спонсор геноцида украинцев, вы – спонсор войны в Украине, вы – спонсор смертей украинцев», - заявил Николай Давыдюк.

По его словам, уплата налогов в РФ позволяет Путину обстреливать Киев, Мариуполь, Харьков и другие города Украины, а безответственное поведение глобальных компаний и их работа в России приводит к смертям у нас.

«Это нужно остановить! Также мы не должны позволять и нашим отдельным компаниям платить там налоги и финансировать убийства. «Липецкие» практики 2014 года тоже стоит завершать», - написал он в Facebook.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что политолог Николай Давыдюк заявил, что путинский режим имеет возможность вести геноцид украинцев благодаря западным компаниям, которые продолжают сотрудничать с ним, несмотря на санкции.