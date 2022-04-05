Политолог Николай Давыдюк заявил, что путинский режим имеет возможность вести геноцид украинцев благодаря западным компаниям, которые продолжают сотрудничать с ним, несмотря на санкции.
Эти обвинения он бросил на своей странице в Facebook.
«Хотя против России введены международные санкции, Metro и другие компании продолжают вести бизнес в ней. Именно на налоги от этого бизнеса путинский режим имеет возможность убивать украинцев в Буче, Ирпене, Ахтырке, Мариуполе и множестве других городов и сёл. Западный бизнес оплачивает убийство украинских женщин и детей руками российских военных», - говорит Николай Давыдюк.
Он подчёркивает, что предприниматели должны осознавать последствия такого поведения.
«Западный бизнес разделит с путинским режимом и вину за преступления, и международную изоляцию. Стоит вспомнить о судьбе тех компаний, которые работали в гитлеровской Германии – и потом десятилетия не могли смыть с себя это позорное клеймо. Всякая компания, которая желает считаться респектабельной, должна уйти с российского рынка», - настаивает Николай Давыдюк.
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