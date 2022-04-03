Киевский экс-депутат Андрей Андреев посетил спасателей и передал им оборудование, которое поможет в их работе.

Как пишет Politeka.net, Андрей Андреев - экс-депутат киевского горсовета от фракции "Солидарность". Политик на своей страничке в Фейсбук показал, как проведал киевских спасателей и передал им оборудование.

"Сегодня из Георгии Зантарая, Ярослава Федорука и Иваном Лисовым посетили наших спасателей из Киевской службы спасения не с пустыми руками: доставили специальные каски и аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Ребята постоянно работают в экстремальных условиях, разбирают завалы домов, пострадавших от обстрелов и спасающих человеческие жизни", - написал депутат.



