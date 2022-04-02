После вторжения рф на территорию нашего государства 24-го февраля, многие обращают внимание на Беларусь, которая активно сотрудничает с рф и запускает ракеты со своей территории по мирным гражданам Украины. Известно, что все еще сохраняется угроза введения белорусских солдат в нашу страну, хотя все они прекрасно понимают, что ничем хорошим это не закончится.

Для того, чтобы предотвратить участие военнослужащих РБ в чужой для них войне, IT-сообщество создало сайт http://zarny.rip. С его помощью можно написать или же позвонить белорусским военнослужащим либо их родственникам, и рассказать, что ничего, кроме смерти, на территории Украины они не увидят. Такое предупреждение поможет избежать еще одной трагедии.

На сайте, как информируют в сети, предоставлены функции "E-mail", "SMS", "CALL", "WHATSAPP". Ресурс создает белорусские контакты и тексты на русском в автоматическом режиме – отдельно для военнослужащих и их близких.

Внимание! Если вы заметили перемещение вражеской техники или бензовозов, немедленно сообщайте об этом с помощью телеграм-бота: @stop_russian_war_bot. Так же о перемещении врага можно сообщать в приложении "Дія".

Ни в коем случае не распространяйте информацию о передвижении украинских войск, техники, отрядов ТерОбороны, не сообщайте, куда враг попал ракетами в режиме реального времени. Напоминаем, за это введена уголовная ответственность.

Получайте информацию по возможности только от официальных государственных служб Украины.