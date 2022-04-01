Россияне стали паниковать из-за нескольких ЧП на территории Белгорода, где произошел пожар на складе боеприпасов, а после этого загорелась нефтебаза.

Как пишет Politeka.net, несколько дней назад, 29 марта, в Белгороде загорелся склад с боеприпасами. А уже сегодня, первого апреля, біло возгорание на нефтебазе. Местные жители начали паниковать из-за этого, передает издание "Стена".

Во время первого инцидента власти россии заявили, что все произошло из-за халатности. А вот в инциденте с нефтебазой обвиняют ВСУ. Но при этом стоит отметить, что в начале марта россияне заявляли, что вся украинская авиация была уничтожена. Это не говоря о том, что за три дня россия собиралась взять Киев, а их солдат будут встречать с цветами.

Но уже 37-е сутки украинцы защищают свою землю от россиян. Защитники не только выдерживают обстрелы и удары, но как оказалось, смогли залететь на двух вертолетах незамечено в россию и нанести авиаудары. В социальных сетях среди россиян началась паника. Люди подозревают, что им все врут и возможно украинцы побеждают.

А тем временем в Крыму начали активно готовится к сценарию, что возможны бомбежки со стороны Украины.

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