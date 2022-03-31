Российский боевик Игорь Гиркин, который заявил, что россии уже не выиграть войну против Украины, теперь считает, что в кремле сделали ошибку, назвав войну в Украине "военной операцией". Часть интервью с бывшим главарем террористов "ДНР" представлена на странице в Телеграм советника главы МВД Антона Геращенко, сообщает Телеграф.

По его словам, многие служащие, подписавшие контракт, тут же разрывают его, отказываясь дальше оставаться в армии, когда речь заходит об отправке в Украину.

"Я готов был служить в мирной армии, меня все устраивало, а вот теперь — нет. И что вы мне сделаете? Максимум — уволите из армии", — говорит Гиркин, приводя в пример рассказы солдат рф.

Он также заявил, что подобным образом военные попросту дезертируют, но наказывать за такое "военное преступление" не могут. В качестве аргумента Гиркин называет заявления рф, ведь у них нет войны, только специальная операция. Следовательно: нет войны, значит и законы военного времени не работают.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Огромные колонны техники движутся у границ с Украиной со стороны Беларуси: "Неподалеку"

Ультиматумы и договор о капитуляции: Арахамия рассекретил неизвестные детали переговоров с РФ

Новые выплаты, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить

У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
Показать еще