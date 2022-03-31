Гиркин заявил, что русские военные попросту дезертируют, но наказывать за такое "военное преступление" нельзя.

Российский боевик Игорь Гиркин, который заявил, что россии уже не выиграть войну против Украины, теперь считает, что в кремле сделали ошибку, назвав войну в Украине "военной операцией". Часть интервью с бывшим главарем террористов "ДНР" представлена на странице в Телеграм советника главы МВД Антона Геращенко, сообщает Телеграф.

По его словам, многие служащие, подписавшие контракт, тут же разрывают его, отказываясь дальше оставаться в армии, когда речь заходит об отправке в Украину.

"Я готов был служить в мирной армии, меня все устраивало, а вот теперь — нет. И что вы мне сделаете? Максимум — уволите из армии", — говорит Гиркин, приводя в пример рассказы солдат рф.

Он также заявил, что подобным образом военные попросту дезертируют, но наказывать за такое "военное преступление" не могут. В качестве аргумента Гиркин называет заявления рф, ведь у них нет войны, только специальная операция. Следовательно: нет войны, значит и законы военного времени не работают.