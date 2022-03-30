Даже уже такие люди, как Гиркин, прекрасно понимают: война России против Украины проиграна. Сепаратист убежден, что украинское командование действует намного адекватнее, чем российское.

"Наш фанерный маршал, который заявил об успешности первого этапа операции, из пальца войска не высосет. Ну конечно, не скажет же он, что он обгадился. Никогда не скажет. Поэтому, придется нашим отступать в любом случае и перебрасывать войска туда, где можно что-то сделать. Хотя, у меня есть сомнения в том, что, упустив "золотой месяц", первый месяц, наши войска сумеют окружить и уничтожить группировку противника. Я наблюдаю, что украинское командование действует на порядок адекватнее с военной точки зрения, чем российское", - заявил Гиркин.

Он также прогнозирует, что в скором времени ВСУ нанесут еще больший урон российским войскам, которые не оставляют надежды взять Киев.

"Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра в районе Гостомеля, Бучи, Ирпеня завязла в городской постройке, завязла в лесисто-болотистой местности. И после того, как эта лесисто-болотистая местность распустится через месяц, ее будут бить из-за каждого куста. При всем том, что туда загнали много войск, но численность их недостаточна. И не только для боев за трехмиллионный город. Об этом и речи нет. Но и даже для сохранения того периметра, который заняли в марте", - говорит Гиркин.

Он также отметил, что российским войскам все же придется сокращать линию фронта. Но даже при таких раскладах армию РФ ждет поражение, как это было во время Финской войны.