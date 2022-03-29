Детям, которые не смогли выехать из Киева, оказывают гуманитарную помощь.

Вместе с депутатом Киевсовета Георгием Зантарая директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый собирал помощь для детей, которые не уехали из Киева по определнным обстоятельствам. На своей странице в Инстаграм Георгий Зантарая рассказал об инициативе.

«Сегодня наша команда собрала ряд необходимых вещей для организации «Я буду твоим тылом», занимающейся обеспечением детей, не имеющих возможности покинуть Киев.

В списке были вещи первой необходимости, а именно подгузники для детей, детское питание и медикаменты. Уже больше месяца мы с Иван Лисовый и большой командой инициативных волонтеров пытаемся прорабатывать все запросы, но в приоритете сейчас военные и дети.

Спасибо каждому за понимание! Вместе – мы сила!» - сообщается на странице Георгия Зантарая.

Отметим, ранее директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовый сообщил о запуске на базе рынка процесса производства полуфабрикатов, которые волонтеры помогают разносить жителям района, оказавшимся в затруднительном положении.

«Женщины-волонтеры празднуют по-своему! Сегодня наконец-то запустили процесс по производству полуфабрикатов, которые волонтеры помогают разносить по жителям района, оказавшимся в затруднительном положении. Добрые люди провели инструктаж и научили наших девушек работать с оборудованием», - заявил Иван Лесной.

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