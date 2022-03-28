Украинцы переживают небывалое единение ради одной миссии-противостояния рашистской агрессии.

Пока одни защищают государство с оружием в руках, другие занимаются очень необходимыми делами - обеспечением тыла нашего государства и, в частности, медикаментами.

Так, директор Соломенского рынка Иван Лесной показал, как вместе с депутатом Киевсовета доставили груз в опасный район Киевщины, который сейчас героически и мужественно противостоит рашистской Орде.

"Медикаменты для Вышгорода и района - доставлены! Благодарим посольство Украины в Турции за такое количество гуманитарной помощи, которое нам удалось распространить по Киевской области!", - написал Иван Лесной на своей странице в сети Фейсбук.

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