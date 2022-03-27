Много оккупантов на нашей земле хотят и мечтают сдаться в плен, но не знают, как это сделать правильно и остаться живыми.

Вооруженные силы Украины разработали специальную инструкцию для оккупантов, как правильно сдаться в плен и остаться живыми. Это даст единственную возможность россиянам и белорусам на нашей земле вернуться домой.

В инструкции прописаны простые шаги, которые позволят российским военнослужащим сохранить свою жизнь, сдавшись в плен, а потом вернуться домой.

Каждому гарантируется возможность телефонных звонков, чтобы пообщаться с близкими.

На иллюстрации также указаны шаги, которых должен соблюсти военнослужащий. Также добавлены телефоны, по которым можно получить консультацию и предупредить о том, что военнослужащий готов сдаться в плен.

Эксперты ВСУ отмечают, что сдаться в плен - это единственная возможность выбраться живыми из войны, на которой они не хотят быть.