Вооруженные силы Украины разработали специальную инструкцию для оккупантов, как правильно сдаться в плен и остаться живыми. Это даст единственную возможность россиянам и белорусам на нашей земле вернуться домой.
В инструкции прописаны простые шаги, которые позволят российским военнослужащим сохранить свою жизнь, сдавшись в плен, а потом вернуться домой.
Каждому гарантируется возможность телефонных звонков, чтобы пообщаться с близкими.
На иллюстрации также указаны шаги, которых должен соблюсти военнослужащий. Также добавлены телефоны, по которым можно получить консультацию и предупредить о том, что военнослужащий готов сдаться в плен.
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Эксперты ВСУ отмечают, что сдаться в плен - это единственная возможность выбраться живыми из войны, на которой они не хотят быть.