В то время как в России отчаянно пытаются объяснить отсутствие министра обороны страны Сергея Шойгу в медиа-пространстве, в сети появилась информация о его смерти.

25 марта распространяется информация, что министр обороны и главный соратник путина Сергей Шойгу погиб на Херсонщине на знаменитом аэродроме Чернобаевка.

Пока что на уровне слухов говорится о том, что министр обороны рашистов на фоне всех провалов войны должен был сняться в пропагандистском ролике телеканала "Звезда" вместе со своим начальником генерального штаба Герасимовым.

Этот шаг был крайне необходимым для пропаганды, ведь уже вся страна начала понимать, что их рекламируемая "спецоперация" полностью провалилась, россия проигрывает на всех фронтах, а войско больше похоже на кучку бомжей, а не представителей второй армии.

Поэтому по задумке, в районе 11 марта Сергей Шойгу должен был на Херсонщине продемонстрировать, что "операция" находится под полным контролем командования и идет по плану. Также показать собственным примером, что, якобы, российские войска полностью контролируют ситуацию.

Также военное командование рашистов считало, что Чернобаевка зачищена и полностью безопасна для принятия министра обороны. Но наши военные нанесли очередной сокрушительный удар по Чернобаевке и сами того не зная уничтожили главу министерства войны.

Также в ответ на слухи российская пропаганда пытается всячески скрыть отсутствие сергея шойгу, 24 марта даже выложив криво смонтированный ролик, на котором министр, якобы, сидел в углу экрана во время совещания у путина.

А уже 25 марта появился приказ от министра обороны РФ в отношении постоянного освещение деятельности Сергея Шойгу - публиковать его фото, обращения и всячески демонстрировать бурную деятельность министра войны. Да есть одно "но" - приказ министра обороны подписан временно исполняющим обязанности министра обороны РФ Д. Булгаков.

Поэтому, если вспомнить выходки рашистской пропаганды, вероятно всего главного приспешника путина уже нет в живых. Вместе с главой генерального штаба Герасимовым.