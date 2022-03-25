В РФ ситуация продолжает ухудшаться, в этот раз ограничения коснутся IT-специалистов.

Как известно, вначале нападения войск РФ на наши земли, власти в Кремле были уверены, что быстро оккупируют часть областей, однако в ответ получили тысячи санкций, рухнувшую экономику и продолжают получать новые ограничения, пишет Стена. Однако по той причине, что ничего, кроме пропаганды и ограничений власть РФ не делает на данный момент, в стране-агрессоре решили также ограничить и работу IT-специалистов, о чем говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

В частности, для "защиты стратегических интересов" страны-агрессора, в том числе в сфере информационных технологий и безопасности, юридическая служба компании создала проект закона "О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT".

В компании уверены, что будет правильно установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу, а также согласования с органами госбезопасности РФ трудоустройства в иностранные компании. Это планируют сделать с целью проверки нахождения данных компаний в перечне экстремистских организаций, а также в госорганы государства, которые внесены в список недружественных.

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