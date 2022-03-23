На россии уже начинают готовить детей к большой войне и советуют, как сложить тревожный чемоданчик для выживания.

На россии начали проводить инспекцию тревожных чемоданов школьников - об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении.

Судя по документу, соответствующим лицам предлагают проверить тревожные чемоданчики детей.

"С целью усиления мер безопасности, повышение состояния защищенности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования любой формы собственности (далее - образовательные организации), от угроз военного характера, Минобразования России обращает внимание на необходимость максимального контроля в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья учащихся и работников образовательных организаций", - говорится в документе.

Также в приложении к письму содержатся советы, как именно сложить тревожный чемодан и что он должен содержать.

"Лучше подбирать рюкзак из непромокаемых, легких, но в то же время плотных, прочных материалов, так как содержимое должно быть защищено от возможных повреждений. Необходимо примерить и подогнать лямки рюкзака – ребенку должно быть удобно носить его длительное время", - говорится в приложении к документу.

"Внимание: правильно укомплектованный рюкзак может обеспечить автономное существование (выживание) Вашего ребенка в условиях вооруженного конфликта", - заканчивается документ.