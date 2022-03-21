Технологические гиганты, производители автомобилей, одежды, продуктов питания, сети ресторанов не хотят иметь ничего общего с государством-террористом и спонсировать налогами геноцид, который та проводит на территории независимой Украины. В то же время украинский бизнес, который больше любого другого должен быть заинтересован в полном разрыве экономических отношений, с этим не спешит.

Один из них – многострадальная липецкая фабрика «Рошен». Несмотря на обещания, бывший президент Украины Петр Порошенко не ликвидировал проблемный с точки зрения собственного имиджа актив, а «законсервировал». То есть, даже с другими собственниками фабрика продолжает существовать и, хотя не производит продукцию, платит налоги и штрафы в бюджет государства-агрессора. Более того, если загнанные в санкционный угол россияне решат национализировать предприятие, они смогут запустить его в течение нескольких месяцев, создав рабочие места и усилив собственную экономику.

Сладкий Липецк

Фабрика в российском Липецке была основана Порошенко в 1996 году. Прекратила производство конфет в январе 2017 года. Остановку объяснили дипломатично — «из-за влияния геополитических факторов». Этими факторами была оккупация Крыма, вооруженная агрессия в Донецкой и Луганской областях. Как писало «Радио Свобода», из 700 работавших на фабрике осталось чуть более пятидесяти: охранники и офисные работники. Единственное, что делает предприятие, – платит налоги в российский бюджет. «Когда липецкий «Рошен» останавливал работу, в руководстве фабрики говорили, что основная цель законсервировать все так, чтобы потом производство можно было перезапустить. И неважно, кто будет это делать: сама корпорация Порошенко или кто-то другой», — писало издание.

Российские власти этим охотно пользуются — налагают штрафы и заставляют платить. В 2019 году «Рошен» погасил налоги и штрафы на сумму, эквивалентную 135 млн грн. В 2021 году – российский суд насчитал еще 374 млн руб. налогов. Эти средства уходят в федеральный бюджет, отсюда – на вражеский ВПК, который в 2022 году уничтожает ракетами и авиабомбами мирные города Украины. Мог ли Порошенко это предотвратить? Да, если бы ликвидировал предприятие, а не передал в так называемый слепой траст, который контролирует европейская династия банкиров Ротшильдов. Почему он, ставя под удар свою репутацию и политическое будущее, избрал именно такой путь? Потому что деньги. Следовательно, в 2018 году он получил от Rothschild Trust (Schweiz) 556,7 млн ​​грн дивидендов.

Тайный визит к Путину

Об огромном значении липецкого «Рошена» для Порошенко говорит еще один, ранее неизвестный факт. По данным одного из правоохранительных органов Украины, которые есть в распоряжении редакции портала Голос, Порошенко лично встречался с Владимиром Путиным… за две недели до начала оккупации Россией украинского Крыма.

По данным портала Голос, в 12:34 14 февраля 2014 Порошенко чартерным рейсом UCR7411 (пилоты Пархоменко Владимир Владимирович, Ференц Иван Ярославович) вылетел из Киева (аэропорт Жуляны) в город Воронеж и вернулся назад в этот же день в 21:06 чартером UCR7412. Во время визита будущего пятого президента сопровождали его супруга Марина Порошенко, президент корпорации «Рошен» Вячеслав Москалевский, начальник личной охраны Юрий Федоров. Официальной целью вылета в Россию было посещение фабрики «Рошен» в Липецке, расстояние которого от Воронежа всего 124 км. Фактической же целью была неофициальная встреча с Путиным, который в тот день находился в Сочи (расстояние до Воронеж — 1113 км), где шли Олимпийские игры-2014. Как известно редакции портала Голос, Порошенко прибыл в Сочи на обслуживающем персонально Путина самолете и тем же самолетом вернулся обратно в Воронеж.

Во время неофициальной встречи стороны обсуждали «кризисную ситуацию» в Украине и варианты развития событий, в том числе возможный сценарий передачи власти лидерам тогдашней оппозиции, в частности Порошенко, в результате возникновения вооруженного противостояния между участниками Революции Достоинства и силовиками.

Уже через три дня спустя, 17 февраля 2014 года, лидеры оппозиции через так называемый «Штаб национального сопротивления» объявили «общую мобилизацию для мирного наступления», которую инициировал «Правый сектор». До этого (26.01.2014) Порошенко в качестве посредника и переводчика организовал визит послов США, Великобритании, Канады и Франции в Дом профсоюзов, где базировались активисты ПС.

Уже 18 февраля начались стычки, повлекшие убийство героев Небесной Сотни и бегства Януковича. Через 8 дней Путин станет захватывать Крым, а в мае того же года Порошенко будет избран президентом Украины в первом туре.

Вместо выводов

Информация о тайных переговорах Порошенко с Путиным – инсайд. Портал Голос не может точно утверждать, что они действительно состоялись и завершились определенными договоренностями. Однако журналсты могут приводить факты, которые косвенно могут подтверждать эту версию. Один из таких фактов — довольно мягкое решение проблемы фабрики в Липецке, принятое Порошенко после колоссального давления со стороны гражданского общества. Портал Голос также будет настаивать на тщательной проверке изложенной информации и предоставлении ей правовой оценки со стороны компетентных органов.

Сейчас Порошенко вместе с соратниками помогает Украине выстоять против путинской орды. Он помогает волонтерам вооружать ВСУ и терроборону, подключает контакты в западных странах, освещает кровавую войну в эфирах мировых СМИ. Это та работа, которой должен заниматься каждый влиятельный человек в нашем государстве. Однако война не является иммунитетом, она не перечеркнет прошлое и ни с кого ничего не спишет.