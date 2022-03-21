Настоящая «катастрофа» происходит в Новосибирской области. В магазинах – исторический дефицит сахара. При этом Украина готова помочь несчастным людям.

После мощных санкций, которые получила Россия из-за нападения на мирную Украину, с полок магазинов начинают исчезать продукты первой необходимости, пишет Hyser.ua.

В некоторых регионах уже наблюдаются драки в супермаркетах. Особенно быстро разметают сахар, которого уже почти не остается.

Не исключением стала и Новосибирская область. Люди уже не знают, когда вновь увидят этот продукт.

Между тем, как сообщают источники в украинском правительстве, Украина готова предоставить гуманитарную помощь бедствующим людям, которые совершенно не виноваты в разжигании Путиным войны.

В этих целях Украина готовит гуманитарные эшелоны с сахаром, которые должны отправиться в Новосибирскую область.

Если российская сторона будет готова получить помощь от Украины, гуманитарные эшелоны с сахаром будут отправлены через соответствующие коридоры при содействии соседних стран.