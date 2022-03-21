После мощных санкций, которые получила Россия из-за нападения на мирную Украину, с полок магазинов начинают исчезать продукты первой необходимости, пишет Hyser.ua.
В некоторых регионах уже наблюдаются драки в супермаркетах. Особенно быстро разметают сахар, которого уже почти не остается.
Не исключением стала и Новосибирская область. Люди уже не знают, когда вновь увидят этот продукт.
Между тем, как сообщают источники в украинском правительстве, Украина готова предоставить гуманитарную помощь бедствующим людям, которые совершенно не виноваты в разжигании Путиным войны.
В этих целях Украина готовит гуманитарные эшелоны с сахаром, которые должны отправиться в Новосибирскую область.
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Если российская сторона будет готова получить помощь от Украины, гуманитарные эшелоны с сахаром будут отправлены через соответствующие коридоры при содействии соседних стран.