В правительстве Украины уже начали разрабатывать проект, касающийся развития временно оккупированного Крыма

О том, что в нашей стране никто не сомневается в скорой победе над "русской ордой", поскольку украинцы ведут освободительную борьбу за свое безусловное право оставаться свободными, а ведущие эксперты уже начали проработку и подготовку первоочередного плана развития Крымского полуострова, который запустят сразу после победы, ссылаясь на собственные источники в Кабмине, пишет " Знай.UA ".

В частности, данный план уже воплощен на бумаге, и передан на подпись премьер-министру Украины, утверждает источник в правительстве.

Впрочем, об основных деталях, вписанных в этот документ, сейчас пока мало известно. Однако ни у кого уже не возникает сомнений в скорой победе Украины.

Также, согласно последним социальным опросам, в победу нашей страны над российскими фашистами, верят более 90 процентов украинцев. Аналогичное количество опрошенных уверено - Украине следует отстаивать свою победу до полного восстановления территориальной целостности всей страны, что и будет сделано в ближайшее время.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что враг меньше использует авиацию против Украины.

Также ранее мы информировали о том, что украинцам раздадут еще немного финансовой помощи.

А до этого наш портал сообщали о том, что странам НАТО разрешат вводить войска в Украину.