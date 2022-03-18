Отзыв франшизы на использование бренда украинского организатора азартных игр Parimatch в России не означает, что компания прекращает там работать, получать прибыль и своими налогами финансировать страну-агрессора.

Об этом говорится в видео, выложенном на ютуб-канале UA Report, передает "Багнет".

В интервью журналистам СЕО материнской компании в Украине Сергей Портнов отмечает, что франшиза на Россию продана таким образом, что торговая марка и софт остался в Украине. Это означает, что украинская компания имеет все права и полномочия прекратить деятельность российского партнера.

Но несмотря на заявление об отзыве франшизы, до сих пор никакой информации о продаже части компании или передаче прав на торговую марку в российских базах данных нет.

При этом в самой российской компании отмечают, что смена названия не отразится на работе с ключевыми партнерами.

«Мы продолжим следовать текущим курсом и оперировать под новым названием. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме все средства и балансы остаются актуальными», – заявил председатель совета директоров Pаrimatch Россия Дмитрий Сергеев.

Техническая поддержка же российского сайта на вопрос о позиции компании относительно оккупации Украины российскими войсками отвечает, что не занимает ничью сторону, не имеет права давать оценку событиям и не комментирует действия властей.

Parimatch (ООО Париматч) - крупнейшая букмекерская компания в СНГ, которую оценивают в 1 млрд долларов. Бренд организатора азартных игр создан в Украине с главным офисом на Кипре. 70% деятельности ведет в странах постсоветского пространства, в том числе в России и Беларуси.