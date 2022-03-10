В сети сделали NFT коллекцию, продажи, от которой направят на помощь украинской армии. Об этом говорится на странице Art 4 Peace In Ukraine в Facebook.

"Затаив дыхание, весь мир смотрит на борьбу украинцев против российского вторжения и массового уничтожения! Бок о бок с нашими храбрыми воинами бьются волонтеры, неутомимо обеспечивая надежный тыл нашим защитникам", - сказано в сообщении.

Этот проект создают совершенно разные люди из разных уголков Украины. Вместе с созданием шедевров наши художники воюют, волонтерят, собирают средства и другим образом поддерживают оборону Украины и выживание против российского государственного терроризма.

Все работы размещают на всемирно известном рынке NFT - OpenSea.io.