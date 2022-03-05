Количество беженцев существенно выросло с начала военного вторжения российско-фашистских войск в Украину и сотни тысяч людей пытаются увезти свои семьи подальше от городов, где рвутся снаряды.
Но это не совсем просто сделать еще и с тех причин, что территориальная оборона западных регионов перекрывает пути, тщательно обыскивает машины прямо посреди трассы, пока сотни других семей стоят в пробке.
На эту проблему уже вынуждены обратить внимание даже в Офисе президента Украины и Алексей Арестович призвал навести порядок на дорогах, так как помощь не может через блокпосты и пробки вовремя добраться до центральной Украины, где она крайне необходима.
Также Алексей Арестович отметил, что к ним начали поступать сведения о том, что люди с тероборони мягко говоря, не очень вежливо относятся к людям и даже представителей западных СМИ, которые освещают войну против россии. Поэтому советник главы Офиса президента призывает немедленно прекратить любой произвол. Также Алексей Арестович просит полицию и правоохранительные органы научить тероборони правильном осмотра автомобилей, чтобы они не стояли посреди трассы создавая огромные пробки.
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Советник главы ОП подчеркнул, что очень благодарен гражданам, которые объединяются ради защиты страны, но не нужно заниматься шпиономанией и искать врагов среди друзей.