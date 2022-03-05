Количество беженцев существенно выросло с начала военного вторжения российско-фашистских войск в Украину и сотни тысяч людей пытаются увезти свои семьи подальше от городов, где рвутся снаряды.

Но это не совсем просто сделать еще и с тех причин, что территориальная оборона западных регионов перекрывает пути, тщательно обыскивает машины прямо посреди трассы, пока сотни других семей стоят в пробке.

На эту проблему уже вынуждены обратить внимание даже в Офисе президента Украины и Алексей Арестович призвал навести порядок на дорогах, так как помощь не может через блокпосты и пробки вовремя добраться до центральной Украины, где она крайне необходима.

Также Алексей Арестович отметил, что к ним начали поступать сведения о том, что люди с тероборони мягко говоря, не очень вежливо относятся к людям и даже представителей западных СМИ, которые освещают войну против россии. Поэтому советник главы Офиса президента призывает немедленно прекратить любой произвол. Также Алексей Арестович просит полицию и правоохранительные органы научить тероборони правильном осмотра автомобилей, чтобы они не стояли посреди трассы создавая огромные пробки.

Советник главы ОП подчеркнул, что очень благодарен гражданам, которые объединяются ради защиты страны, но не нужно заниматься шпиономанией и искать врагов среди друзей.