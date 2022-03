Украинцы по всей стране объединяются, чтобы помочь украинской армии и военным победить в войне оккупантскую Россию.

Рассказываем как каждый из нас может приблизить победу Украины.

Для максимально скорой помощи украинской армии с вооружением и военной техникой украинцы могут перечислить деньги напрямую профильному предприятию Укроборонпрома – ДК «Укрспецэкспорт».

Сообщается, что «Укрспецэкспорт» официально уполномоченная организация на закупку вооружения и военной техники, а потому работает быстро, без бюрократических препятствий.

Время имеет значение! Помоги вооружить армию сейчас!

Для взносов физическими лицами:

Получатель: ДК «Укрспецэкспорт»

ЕГРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Назначение: вклад

Для взносов юридическими лицами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX