Украинцы по всей стране объединяются, чтобы помочь украинской армии и военным победить в войне оккупантскую Россию.
Рассказываем как каждый из нас может приблизить победу Украины.
Для максимально скорой помощи украинской армии с вооружением и военной техникой украинцы могут перечислить деньги напрямую профильному предприятию Укроборонпрома – ДК «Укрспецэкспорт».
Сообщается, что «Укрспецэкспорт» официально уполномоченная организация на закупку вооружения и военной техники, а потому работает быстро, без бюрократических препятствий.
Время имеет значение! Помоги вооружить армию сейчас!
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Для взносов физическими лицами:
Получатель: ДК «Укрспецэкспорт»
ЕГРПОУ: 21655998
IBAN: UA023223130000002600101286329
Назначение: вклад
Для взносов юридическими лицами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
IBAN: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX