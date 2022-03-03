Директор Соломенского рынка Киева Иван Лесной рассказал, что на рынке решили создать центр быстрого реагирования на потребности защиты страны для помощи армии, теробороны, полиции, детским больницам и семьям с детьми в тяжелом положении.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Соломенский рынок не стоит в стороне от ситуации в стране. С первых дней войны, совместными усилиями, мы организовали подвоз продуктов, медикаментов, одежды, амуниции со всей Украины и даже из-за границы!",- заявил он.

По его словам, сейчас они нуждаются в помощи украинцев, ведь ресурсы рынка не вечны.

«Поэтому мы решили на базе Соломенского рынка создать центр быстрого реагирования на нужды защиты страны. Кому мы помогаем? Армия, тероборона, полиция, детские больницы, семьи с детьми в тяжелом положении», - добавил он.

Иван Лесной призвал украинцев приобщаться к поставкам на рынок разного формата продовольствия, детского питания, медикаментов, а также финансовой и волонтерской помощи.

Также он оставил контактный номер для связи 0632794105 и реквизиты помощи 4731219618130987 Лесной Иван Сергеевич.

"За каждую копейку отчитаемся! Всем нам победы!",- резюмировал он.