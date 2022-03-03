Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По инициативе руководства Госэкоинспекции совместно с заместителем председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования, народным депутатом Еленой Криворучкиной, заместителем министра защиты окружающей среды Романом Шахматенко начал работу оперативный штаб для фиксации, упорядочения информации и формирования единого реестра убытков причиненных окружающей среде вследствие вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

«В состав штаба вошли специалисты Государственной экологической инспекции, представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Службы Безопасности Украины, органов прокуратуры, государственных территориальных органов экологии и природных ресурсов и Гослесагентства», - подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович.

Цель рабочей группы - сформировать перечень всех нарушений в сфере охраны окружающей среды и привлечь агрессора к ответственности.

Украина-наша земля! За все преступления нужно отвечать и РФ ответит!