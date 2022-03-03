Запасов угля на Запорожской ТЭС, подъездные пути к которой заблокировали российские оккупанты, хватит на несколько недель непрерывной работы станции.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев на своей странице в Facebook.
"Запорожская ТЭС и дальше работает-блок №3 несет нагрузку 250 МВт. За последний период на складах Запорожской ТЭС было аккумулировано 44 тыс. топлива, этих запасов достаточно на бесперебойную работу в течение нескольких недель», - написал он.
Салеев отметил, что пока нет возможности пополнять составы станции углем из-за того, что оккупанты уничтожила или заблокировали все железнодорожные подъезды к станции.
ДТЭК совместно с Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг прорабатывают вопросы перехода Запорожской ТЭС на резервное топливо.
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Напомним, все шахты ДТЭК продолжают работу и отгрузки топлива на украинские ТЭС для бесперебойной работы энергосистемы в условиях военной агрессии России против Украины.