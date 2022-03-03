За день до официального открытия Параолимпийских Игр в Пекине Международный Параолимпийский комитет пересмотрел свое решение.

Напомню, вчера IPK предложили российской и белорусской командам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Такое циничное и прагматичное решение было раскритиковано многими странами, некоторые даже грозились отказаться от участия в Параолимпиаде, если там будут команды России и Беларуси.

О необходимости лишить Россию и Беларусь права участвовать в этой Паралимпиаде и будущих олимпийских играх, как стран, которые дерзко нарушили общепризнанный принцип ОЛИМПИЙСКОГО ПЕРЕМИРИЯ, ТРЕБОВАЛ и Я, как вице-президент НОК, в своем обращении к MOK и IPK.

Рад, что первый шаг наконец сделан!

Удивляюсь, что до сих пор не было официального обращения об осуждении военной агрессии России-Беларуси и лишения их права участия в Паралимпиаде и предстоящих Олимпийских играх в Париже и Милане ни НОК, ни от Национального комитета спорта инвалидов Украины.

И не забываем, что наша задача воевать с врагами человечности Путиным-Лукашенко на всех направлениях, в том числе и на спортивном и Олимпийском!