Работники ДТЭК Запорожская ТЭС присоединились к обороне Энергодара от российских оккупантов. Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Энерго, пишет"Главком".



"Работники ДТЭК Запорожская ТЭС присоединились к обороне Энергодара. Энергетики вместе с другими защитниками города становятся на защиту его жителей», – сообщили в компании.



Энергетики вместе с местными жителями и работниками АЭС организовали блокпост и перекрыли подъезды к городу. По всему Энергодару горожане запустили патрули для поддержания правопорядка.



"Для этого предприятие обеспечило спецодежду, станцией были предоставлены вещи для обустройства блок-постов. Энергетики участвуют в патрулировании города, дежурят на блок постах. Другие работники заняты сбором еды и теплых вещей для защитников города», – сообщили в компании.



Напомним, Энергодар является городом-спутником крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. В городе также работает одна из крупнейших в Украине тепловых электростанций – ДТЭК Запорожская ТЭС.