Несмотря на жесткие боевые действия, критическая инфраструктура Укртелекома продолжает работать. Национальная транспортная сеть обеспечивает связь. Услуги фиксированного доступа к интернету и телефонии предоставляются во всех областях Украины.

Из-за повреждения в ходе боевых действий магистральных линий в Житомирской и Запорожской областях абоненты 12 областных центров испытывают снижение скорости доступа к интернету. Это Херсонская, Ровенская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Винницкая, Запорожская, Николаевская, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская и Закарпатская области. Приоритет доступа в интернет в этих областях предоставляется сервисам ВСУ, органам государственной власти и социальной инфраструктуре. Специалисты компании прилагают максимальные усилия для восстановления поврежденных участков магистрали. Просим абонентов в этих областях с пониманием относиться к этой сложной ситуации.

Продолжаются незначительные ограничения международного интернет-трафика из-за повреждения элементов нашей инфраструктуры. Специалисты компании активно работают над преодолением этого ограничения в ближайшие 1-2 суток.

Обращаем внимание, что услуги фиксированной телефонии не терпят никаких ограничений и доступны для абонентов.

Почти 70% региональных узлов связи работают. Доступ к другим невозможен из-за долгого отсутствия электроснабжения или разрушения инфраструктуры. Сегодня утром в одном из райцентров Николаевской области наш сотрудник сразу после жесткого артобстрела, во время которого было в том числе полностью разрушен его дом (слава Богу, он с семьей был в укрытии), обеспечил работу узла связи от генератора, поскольку электроснабжение было прервано. Это позволило сразу вернуть возможность пользоваться телефоном в почти 1200 домах и пользоваться интернетом (при наличии электроснабжения на роутере) почти 800 абонентам.

Работая в таких условиях, наши технические специалисты держат связь. Держимся вместе !