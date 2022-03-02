63 тысячи гемоконтейнеров закупил для Министерства здравоохранения Украины и в ближайшие дни передаст их министерству.

Это жизненно важное оборудование, которое хранит донорскую кровь и фильтрует ее, чтобы очистить от возбудителей заболеваний.



Контейнеры, закупленные Фондом, будут доставлены в больницы и станции переливания крови. Помощь предоставляется в рамках программы «Ринат Ахметов. Спасение жизней». За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.