Во время Второй части 5-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде.
Вследствие вторжения, природное наследие Украины несет значительный ущерб:
- многие Рамсарские угодья в Украине повреждены оккупантами из-за ведения на них боевых действий.
- объекты Чернобыльской зоны захвачены оккупантами.
- российские военные разворачивают позиции в непосредственной близости от крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС в Энергодаре.
Однако украинские лесоводы, водники, государственные экологические инспекторы, работники ПЗФ, подразделения ГСЧС Украины и местные власти делают все, чтобы защитить окружающую среду Украины от последствий действий оккупанта. Быстро локализуют техногенные аварии. Поэтому сейчас здоровью украинцев ничего не угрожает.