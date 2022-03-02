Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети по согласованию с Вооруженными силами Украины восстановили электроснабжение для более 10 тысяч абонентов Броварского, Бориспольского, Киево-Святошинского энергоузлов, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

«Ремонтные бригады получили разрешение на проведение работ от ВСУ и вернули свет в 11 населенных пунктов, что были полностью или частично обесточены», - сообщают в компании ДТЭК Киевские региональные электросети.

Бригады делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий.

Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей только что получают разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ на территории боевых действий.

Напомним, ДТЭК принял решение безвозмездно предоставлять электроэнергию всем медицинским учреждениям, военным и правоохранительным органам, а также производителям хлеба в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве.

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