Украинские дети, которые седьмой день живут в укрытиях, обратились ко всем людям в мире и записали обращение с просьбой спасти их и остановить войну.

Видео дети записали на английском языке, чтобы как можно больше людей смогли услышать их.

«Вы всегда говорите, что ваши дети – ваше будущее. Нравится ли вам ваше будущее сейчас? 24 февраля Путин начал войну против Украины. С того момента наша жизнь изменилась. Мы не можем защитить себя. Мы не можем играть на улице. Мы не можем ходить в сады и школы. Мы едим и спим в укрытиях.

Пока бомбы разрушают наши дома, наше будущее зависит от вас. Мы ничего не можем с этим поделать. Потому что мы еще дети. Но мы можем об этом говорить. Мы можем плакать об этом. Мы хотим жить. Нам нужен мир. Мы имеем право на будущее. СПАСИТЕ НАШИ ЖИЗНИ! Дорогой мир, ты должен остановить это!», - обратились дети ко всем людям в мире.



