К этому призвало издание Vogue UA.

Это обращение адресовано всем партнерам, включая Dolce & Gabbana, Prada Group, LVMH, Hermes Chanel, Max Mara, Hugo Boss, Versace и многих других.

Издание отмечает: «Показать свою совесть и сделать выбор в пользу гуманности над денежными выгодами – это единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственной поведении России».

Кроме того, Vogue UA призывает мировую индустрию моды не молчать в эти темные времена, поскольку у нее самый сильный голос.

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