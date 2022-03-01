К этому призвало издание Vogue UA.
Это обращение адресовано всем партнерам, включая Dolce & Gabbana, Prada Group, LVMH, Hermes Chanel, Max Mara, Hugo Boss, Versace и многих других.
Издание отмечает: «Показать свою совесть и сделать выбор в пользу гуманности над денежными выгодами – это единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственной поведении России».
Кроме того, Vogue UA призывает мировую индустрию моды не молчать в эти темные времена, поскольку у нее самый сильный голос.
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