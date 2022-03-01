Все международные конгломераты и компании, занимающиеся модой и роскошью должны остановить любое сотрудничество на рынке агрессора.

К этому призвало издание Vogue UA.

Это обращение адресовано всем партнерам, включая Dolce & Gabbana, Prada Group, LVMH, Hermes Chanel, Max Mara, Hugo Boss, Versace и многих других.

Издание отмечает: «Показать свою совесть и сделать выбор в пользу гуманности над денежными выгодами – это единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственной поведении России».

Кроме того, Vogue UA призывает мировую индустрию моды не молчать в эти темные времена, поскольку у нее самый сильный голос.