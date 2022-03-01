Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

«Это - истинные представители белорусской нации, которые понимают, что ждет всю их страну в будущем за участие в войне против Украины. Все это будет иметь ужасные последствия абсолютно для каждого жителя страны-агрессора", - в частности написал он.

Напомним, что о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины шла речь в обращении президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что все иностранцы, желающие присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды сил территориальной обороны.

28 февраля президент Украины подписал Указ №82/2022 о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут в Украину бороться с российскими захватчиками.

Литва, Великобритания и Дания уже разрешили своим гражданам воевать на стороне Украины.