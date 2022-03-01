Аварийные бригады "ДТЭК Одесские электросети" по согласованию с Вооруженными силами Украины оперативно восстановили электроснабжением более 1500 абонентов, которые пострадали от вражеского обстрела.

Об этом говорится в сообщении компании, пишет "РБК-Украина" .

"Из-за обстрела была повреждена ПС Дачная и линии электропередачи, питающие села Дачное и Алтестово Одесского (Беляевского) района. ДТЭК одесские электросети делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Ремонтные бригады переведены в аварийно-восстановительный режим и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов, как только получат разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ", - сообщили в компании.

Из-за обстрела из строя вышла ПСЖ. Ремонтная бригада получила разрешение на проведение работ от ВСУ и менее чем за 4 часа возобновила работу подстанции и линий.

Все бригады "ДТЭК Одесские электросети" переведены исключительно в аварийно-восстановительный режим работы компании не проводят плановых работ. Работники имеют специальные инструкции к работе в кризисных ситуациях.

Бригады энергетиков приступают к восстановлению электроснабжения населенных пунктов, как только ВСУ предоставляет соответствующее разрешение.