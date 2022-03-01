Все ТЭС ДТЭК обеспечены углем для бесперебойной работы энергосистемы Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, пишет "РБК-Украина".

«Суммарно на ТЭС ДТЭК находится около 500 тыс. т. Этого достаточно для стабильности энергосистемы и бесперебойного электроснабжения населения, промышленности и оборонных потребностей», - сообщили в компании.

На все ТЭС компании, где это возможно, осуществляется подвоз угля из шахт. Все шахты продолжают работу в штатном режиме.

По состоянию на утро 1 марта в работе находилось 23 блока ТЭС общей мощностью 3451 МВт.