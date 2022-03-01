Атаки российских оккупантов не прекращаются. Часть предприятий группы "Метинвест" свернули производство, однако не свернули помощь мирному населению, которое пострадало от оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы.

Так, комбинат "Запорожсталь" продолжает поставлять кислород в медицинские учреждения региона: с начала февраля и до сих пор отгружено более 300 тонн кислорода. С апреля объемы отгрузки достигли более 5000 тонн. А это-полмиллиона украинцев, которые получили шанс выжить в эти непростые времена.

Также кислород для больниц продолжает отгружать предприятие "Каметсталь" в Каменке.

Кроме того, в Кривом Роге созданы десятки пунктов сбора волонтерской помощи, в том числе организованные молодежными организации ГОКа.

Гуманитарную помощь собирают молодежные организации Запорожстали и Покровськвугілля. А в Авдеевке молодежь организовала безопасный детский сад в реабилитационном центре МЧС.

Между тем из-за нападения российских войск, меткомбинат"Азовсталь",

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Мариупольский ремонтно-механический завод и "Метинвест Промсервис" уже пятые сутки находятся в режиме горячего консервирования. На предприятия не доставляют сырье и отгружают продукцию.

Однако группа "Метинвест" делает все возможное, чтобы поддержать своих работников - сохранены выплаты и выполняются все социальные гарантии.