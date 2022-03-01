"ДТЭК Нафтогаз" передал нефтепродукты для нужд местных общин в Полтавской области
"Нас обманули": попавший в плен российский военный прозрел
По центру Харькова нанесли удар крылатыми ракетами, идет разбор завалов: "Жертв и раненых будет еще больше"
В Украине заработало мобильное приложение "Воздушная тревога": как установить и пользоваться
"Враг на грани истощения": глава СНБО рассказал, что российскую власть загнали в тупик
Ремонтные бригады ДТЭК по согласованию с ВСУ восстановили электроснабжение 65 населенных пунктов
Оккупанты взяли в плен членов спасательного судна, отправленного на Змеиный: видео
Трагически оборвалась жизнь легендарного украинца: "Отвлекал авиацию РФ"
ВСУ под Киевом нанесли удар по вражеским вертолетам: сколько удалось сбить
"Денег нет": москвичи выстроились в огромные очереди к банкоматам
Тина Кароль не смогла сдержать эмоций, такой певицу еще не знали: "Я испепелю тебя"
Российская бомба попала в дом украинского футболиста: погиб вместе с мамой
"Все выезды из города заминированы": Чернигов готов к обороне, появилось предупреждение
Роберт Де Ниро поддержал Украину и выступил с призывом: "Не молчите!"
Российские военные сдаются в плен и бросают технику: "Путин в ярости от бессилия"