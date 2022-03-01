Предприятия "ДТЭК Нефтегаз" передали горюче-смазочные материалы на нужды Шишацкой общины в Полтавской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь "ДТЭК Нефтегаз" Юрий Береза, пишет "РБК-Украина" .

Речь в первую очередь идет о стабилизированный газовый конденсат из скважин, который для своих нужд может использовать коммунальный транспорт.

Первые 600 литров конденсата и 200 масла уже поступили в распоряжение общины.

Как сообщается, ДТЭК развернул программу гуманитарной помощи общинам в регионах присутствия, помогая продуктами питания, медикаментами, топливом и мерами эвакуации населения.