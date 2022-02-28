Об этом сообщает Укрзализныця в Телеграмм-канале, пишет rubryka.com.
Как отмечается, УЗ обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией.
Соответствующее обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ.
"Русское, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций.
Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, выполняющий преступные приказы и везущие танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК — ты УБИВАТЕЛЬ. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом", говорится в сообщении.
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Ты даже в своем страшном сне не видел, как работать во взрывы снарядов и выстрелы, на днях не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим!
У украинских железнодорожников железные нервы и не только… А ты, россия, дырява, как твои вагоны!
Весь мир гордится нами, украинцы!
Весь мир презирает вас, русские оккупанты!