Так, в помещении инспекции в Хмельницкой области организован центр помощи нашим защитникам и беженцам.

Сегодня в течение дня волонтеры приготовили семь ведер вареников и 15 литров голубцов. Это все передали в Хмельницкий областной лицей вместе с консервами, одеждой, матрасами и средствами гигиены.

Харьков мужественно держит оборону! Личный состав инспекции участвует в дежурствах возле жилых домов. Кроме того, специалисты ДЭИ предоставляют убежище гражданам, которых лишил дома «русский мир».

Работники Госэкоинспекции во Львовской области в своих общинах и при штабах самообороны изготавливают маскировочные сетки для Вооруженных Сил Украины, приобщаются к сбору средств для нужд ВСУ и помощи переселенцам; участвуют в обустройстве помещений в учебных заведениях для приема переселенцев, свозят продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, постельные наборы, одеяла, подушки, одежда; готовят горячую пищу и напитки для женщин и детей, ожидающих в очередях на границе.

Наш коллектив решительно настроен защищать свое, поэтому заранее готовит «подарки» для незваных гостей – коктейли молотова.

Слава Украине!